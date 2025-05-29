Главу Центробанка Словакии оштрафовали по делу о коррупции
Главу Центробанка Словакии, члена управляющего совета Европейского центрального банка Петера Казимира оштрафовали по делу о коррупции и назначили ему наказание в виде 200 тысяч евро. Как сообщило агентство Bloomberg, приговор чиновнику вынес находящийся «недалеко от Братиславы» суд.
Чиновник был признан виновным в том, что он, занимая должность министра финансов Словакии, дал высокопоставленному должностному лицу в налоговом управлении взятку в размере 48 тысяч евро, чтобы тот ускорил налоговый возврат для ряда компаний.
Казимир отсутствовал на оглашении приговора. В случае неуплаты штрафа приговор будет заменен на год тюремного заключения.
Европейский центральный банк отказался от комментариев по поводу приговора, в Центробанке страны заявили, что приняли к сведению решение суда. Полномочия Казимира истекут 1 июня, однако он продолжит занимать должность главы Центробанка, поскольку еще не назначен его преемник.
Ранее суд Евросоюза, заседавший в Люксембурге, вынес обвинительный вердикт по делу, связанному с перепиской по СМС между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла. Расследование касалось обсуждения закупок вакцин от COVID-19 для стран — членов ЕС во время пандемии, сообщает портал URA.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали приемное отделение больницы в Коренево
- Контрабанду кубинских сигар почти на 1,5 млн рублей пресекли таможенники Шереметьево
- СМИ: Криштиану Роналду получил шанс сыграть на клубном чемпионате мира
- Доллар на межбанковском рынке РФ упал ниже 78 рублей впервые за два года
- СМИ: Сына дагестанского чиновника задержали в Саратове после смертельного ДТП
- В Госдуме допустили запрет в России обложки альбома Pink Floyd
- Лукашенко предложил изучить вопрос создания «белорусского NASA»
- Барсучья нора помешала расширению склада боеприпасов в Нидерландах
- Автоюрист: Из-за валокордина и корвалола можно лишиться водительских прав
- Сообщения в сети о введении талонов на бензин в РФ оказались фейком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru