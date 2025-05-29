Главу Центробанка Словакии оштрафовали по делу о коррупции

Чиновник был признан виновным в том, что он, занимая должность министра финансов Словакии, дал высокопоставленному должностному лицу в налоговом управлении взятку в размере 48 тысяч евро, чтобы тот ускорил налоговый возврат для ряда компаний.

Казимир отсутствовал на оглашении приговора. В случае неуплаты штрафа приговор будет заменен на год тюремного заключения.

Европейский центральный банк отказался от комментариев по поводу приговора, в Центробанке страны заявили, что приняли к сведению решение суда. Полномочия Казимира истекут 1 июня, однако он продолжит занимать должность главы Центробанка, поскольку еще не назначен его преемник.

Ранее суд Евросоюза, заседавший в Люксембурге, вынес обвинительный вердикт по делу, связанному с перепиской по СМС между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла. Расследование касалось обсуждения закупок вакцин от COVID-19 для стран — членов ЕС во время пандемии, сообщает портал URA.ru.

