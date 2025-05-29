Контрабанду кубинских сигар почти на 1,5 млн рублей пресекли таможенники Шереметьево

Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду кубинских сигар почти на 1,5 миллиона рублей, сообщили в ФТС России.

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Иностранец, прибывший в Россию из Кубы, пытался провезти в багаже 369 кубинских сигар. По словам мужчины, он привез сигары для себя и в подарок друзьям.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении табачных изделий в крупном размере. Наказание по ней предусматривает штраф до одного миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве на почтовой таможне были обнаружены тысячи живых муравьев в посылках, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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