Контрабанду кубинских сигар почти на 1,5 млн рублей пресекли таможенники Шереметьево
Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду кубинских сигар почти на 1,5 миллиона рублей, сообщили в ФТС России.
Иностранец, прибывший в Россию из Кубы, пытался провезти в багаже 369 кубинских сигар. По словам мужчины, он привез сигары для себя и в подарок друзьям.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении табачных изделий в крупном размере. Наказание по ней предусматривает штраф до одного миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Москве на почтовой таможне были обнаружены тысячи живых муравьев в посылках, напоминает «Свободная пресса».
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- Контрабанду кубинских сигар почти на 1,5 млн рублей пресекли таможенники Шереметьево
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru