Контрабанду кубинских сигар почти на 1,5 млн рублей пресекли таможенники Шереметьево

Иностранец, прибывший в Россию из Кубы, пытался провезти в багаже 369 кубинских сигар. По словам мужчины, он привез сигары для себя и в подарок друзьям.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении табачных изделий в крупном размере. Наказание по ней предусматривает штраф до одного миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве на почтовой таможне были обнаружены тысячи живых муравьев в посылках, напоминает «Свободная пресса».

