В Нидерландах в конфетах Haribo обнаружили каннабис

В Нидерландском управлении по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA) заявили, что каннабис был обнаружен после того, как взрослые и дети из одной семьи употребили сладости и почувствовали недомогание.

«Как каннабис оказался в сладостях, пока неизвестно. Мы немедленно связались с Haribo, и они выпустили предупреждение о безопасности», — указал регулятор.

Отмечается, что компания прекрати продажи спорной партии конфет. Расследование продолжается.

Ранее в Киеве двое детей были госпитализированы из-за отравления шоколадом, в котором оказался каннабис, сообщает Ura.ra.

