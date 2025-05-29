В Нидерландах в конфетах Haribo обнаружили каннабис
В Нидерландах в жевательных конфетах «Happy Cola F!ZZ» от компании Haribo был обнаружен каннабис. Об этом пишет Daily Mail.
В Нидерландском управлении по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA) заявили, что каннабис был обнаружен после того, как взрослые и дети из одной семьи употребили сладости и почувствовали недомогание.
«Как каннабис оказался в сладостях, пока неизвестно. Мы немедленно связались с Haribo, и они выпустили предупреждение о безопасности», — указал регулятор.
Отмечается, что компания прекрати продажи спорной партии конфет. Расследование продолжается.
Ранее в Киеве двое детей были госпитализированы из-за отравления шоколадом, в котором оказался каннабис, сообщает Ura.ra.
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