ВСУ атаковали приемное отделение больницы в Коренево

Украинские войска атаковали приемное отделение медучреждения в населенном пункте Коренево (Курская область) вечером 28 мая. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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Поскольку больница в настоящее время не работает, обошлось без пострадавших, отметил Хинштейн, однако само здание разрушено почти полностью.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Шуйском районе Ивановской области, сообщает портал URA.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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