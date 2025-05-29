Эрдоган предостерег от легкомыслия в отношении предложения Лаврова о переговорах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал отнестись серьёзно к предложению о новом раунде переговоров по Украине в Стамбуле, которое озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По оценке турецкого лидера, выдвинутая инициатива внесла свой вклад в укрепление надежды на мир.

МИД РФ 28 мая опубликовал заявление Лаврова, который заверил, что Москва готова предоставить представителям Киева свой вариант меморандума с условиями урегулирования на прямых переговорах 2 июня в Стамбуле. Как сообщает URA.ru, комментируя инициативу, Эрдоган отметил, что конфликт между Россией и Украиной превратился в сложный кризис с участием глобальных игроков.