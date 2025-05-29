Эрдоган предостерег от легкомыслия в отношении предложения Лаврова о переговорах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал отнестись серьёзно к предложению о новом раунде переговоров по Украине в Стамбуле, которое озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По оценке турецкого лидера, выдвинутая инициатива внесла свой вклад в укрепление надежды на мир.
МИД РФ 28 мая опубликовал заявление Лаврова, который заверил, что Москва готова предоставить представителям Киева свой вариант меморандума с условиями урегулирования на прямых переговорах 2 июня в Стамбуле. Как сообщает URA.ru, комментируя инициативу, Эрдоган отметил, что конфликт между Россией и Украиной превратился в сложный кризис с участием глобальных игроков.
Президент напомнил, что Лавров выступил со своим заявлением почти сразу после переговоров в Москве со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что Москва пока не получила ответа Киева на предложение, озвученное главой МИД РФ.
При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава МИД Украины Андрей Сибига потребовал от России немедленно передать меморандум, поскольку Киев свой уже направил Москве. Песков назвал это «неконструктивным подходом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru