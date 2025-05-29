В Москве впервые пройдёт масштабный фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов»
В Москве на территории Бульварного кольца 8 июня впервые пройдет фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов». Об этом сообщает столичный департамент спорта.
Отмечается, что в рамках фестиваля гости смогут пройти по девяти центральным бульварам Москвы. Также для них приготовлены массовые старты по бегу и ходьбе, мастер-классы, тренировки, иммерсивные экскурсии и другие мероприятия.
Разного рода активности пройдут на Трубной площади, на Рождественском и Сретенском бульварах, на Чистопрудном, Никитском, Тверском, Страстном и Петровском бульварах.
«На всех площадках пройдут выступления артистов и молодых музыкантов», – добавили в депарьтаменте.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 31 мая и 1 июня в столице пройдут сразу три спортивных праздника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru