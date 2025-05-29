Мотогонщик устроил стрельбу в Ленинградской области

Сообщает, что мотоклуб мужчина построил на Дороге жизни 20 лет назад, однако из-за длительных судебных тяжб по вопросу получения права собственности на здание и землю помещение пустует. Знакомые задержанного увидели детей, которые пробрались внутрь и начали бить окна в мотоклубе.

Когда мужчина приехал к зданию мотоклуба вместе со своим знакомым, он увидел убегающих детей и смог поймать одного из них. Мотогонщик выстрелил в воздух не меньше двух раз. Полицию вызвали местные жители, мать ребенка обратилась в правоохранительные органы.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее силовики задержали участников шумной вечеринки в поселке Северка в Екатеринбурге, которые, будучи нетрезвыми, устроили вместе с детьми стрельбу из пистолета. Об этом сообщил портал URA.ru.

