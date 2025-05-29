Мотогонщик устроил стрельбу в Ленинградской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего мотогонщика в городе Всеволожск (Ленинградская область), стрелявшего из травматического пистолета, чтобы напугать пятиклассников, которые побили окна в его мотоклубе. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Сообщает, что мотоклуб мужчина построил на Дороге жизни 20 лет назад, однако из-за длительных судебных тяжб по вопросу получения права собственности на здание и землю помещение пустует. Знакомые задержанного увидели детей, которые пробрались внутрь и начали бить окна в мотоклубе.
Когда мужчина приехал к зданию мотоклуба вместе со своим знакомым, он увидел убегающих детей и смог поймать одного из них. Мотогонщик выстрелил в воздух не меньше двух раз. Полицию вызвали местные жители, мать ребенка обратилась в правоохранительные органы.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее силовики задержали участников шумной вечеринки в поселке Северка в Екатеринбурге, которые, будучи нетрезвыми, устроили вместе с детьми стрельбу из пистолета. Об этом сообщил портал URA.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru