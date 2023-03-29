Пригожин резко ответил на слухи о политических амбициях из-за защиты девочки из Тулы

«Боеприпасы просишь - политические амбиции, бойца захоронить с почестями - политические амбиции, за ребенка 12-летнего впрягся - политические амбиции. У нас в стране ни у кого нет политических амбиций! Все! Страна без политических амбиций должна быть. Вместо того, чтобы языками своими трепать, лучше бы за ребенка впряглись. Закон срочно нужен для того, чтобы любому, кто говорит слова «политические амбиции», сразу расстрел на месте», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Отца девочки, 53-летнего жителя Тульской области Алексея Москалева, в апреле прошлого года оштрафовали на 32 тысячи рублей за пост в соцсетях, который, как посчитал суд, дискредитирует ВС РФ. В том же месяце его дочь в школе на уроке ИЗО нарисовала женщину с ребенком, флаги Украины и России и летящие ракеты.

Ранее партия «За семью!» выступила за изменение приговора отцу нарисовавшей антивоенный рисунок девочки.

