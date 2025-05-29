Шойгу отреагировал на отмену Западом ограничений по дальности вооружений
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых Украине вооружений заявил, что у РФ есть, какие запреты снять в ответ. Об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
В понедельник, 26 мая, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что США, Франция, Великобритания и теперь уже ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, поэтому теперь Киев может наносить удары по территории России дальнобойным оружием.
Комментируя эту информацию, Шойгу заявил, что России есть, что «снимать в ответ».
Ранее немецкий политолог и экономист Айке Хамер заявил НСН, что дополнительные поставки оружия и инвестиции Германии в украинскую армию не изменят ситуацию на поле боя, так как НАТО уже проиграла битву за Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru