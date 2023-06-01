Пригожин сообщил о выводе подразделений ЧВК «Вагнер» в тыловые районы

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что 1 июня основная часть вагнеровцев покинет Артемовск (Бахмут) в направлении тыловых районов.

«Сегодня основная часть выйдет, а остальные до пятого числа, как и предполагали. Теперь здесь размещаемся, на Бахмуте нас больше быть не должно. Будем здесь доготавливаться, отдыхать и все остальное. Добро пожаловать в тыловую зону», - приводит его слова пресс-служба.