Пригожин сообщил о выводе подразделений ЧВК «Вагнер» в тыловые районы

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что 1 июня основная часть вагнеровцев покинет Артемовск (Бахмут) в направлении тыловых районов.

«Сегодня основная часть выйдет, а остальные до пятого числа, как и предполагали. Теперь здесь размещаемся, на Бахмуте нас больше быть не должно. Будем здесь доготавливаться, отдыхать и все остальное. Добро пожаловать в тыловую зону», - приводит его слова пресс-служба.

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Частная военная компания «Вагнер» начала вывод своих подразделений из Артемовска (украинское название — Бахмут) 25 мая.

Пригожин подтвердил передачу позиций в Артемовске (Бахмут) подразделениям Министерства обороны 26 мая.

20 мая основатель «Вагнера» сообщил о полном освобождении Артемовска. Бои за город шли 224 дня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЕвгений Пригожин

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