Россиянам рассказали, кто компенсирует убытки из-за сбоя системы бронирования авиабилетов
Пассажирам, которые пропустили пакетные туры из-за сбоя системы Leonardo, стоит обратиться в Ассоциацию туроператоров, сказал НСН Павел Герасимов.
Локальные сбои в системах бронирования бывают частенько на одном или нескольких терминалах в течение дня — когда зависает какой-то конкретный компьютер, но серверный сбой — это редкое в масштабе событие, сказал НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
В работе российских авиакомпаний сегодня произошел масштабный сбой из-за временного выхода из строя российской системы бронирования Leonardo. Его работа уже восстановлена, сбой продлился несколько часов. Герасимов рассказал, что из себя представляет Leonardo.
«Существует несколько крупных игроков на рынке IT-инфраструктуры для бронирования авиабилетов в России — это Amadeus и Leonardo. Последний является отечественной разработкой. Это такая система, которая присваивает на каждую услугу к перевозке код и, соответственно, из числовых кодов компилирует при приобретении билета допуслуги к билету —выбор места, питание, дополнительный багаж. Все это в виде числового кода и единой системы находится для того, чтобы пассажиры могли зарегистрироваться на рейс онлайн, зарегистрироваться на стойке, докупить или как-то изменить свое бронирование. В общем, основополагающая система, без которой придется выписывать в кассе и на стойке регистрации посадочные билеты вручную», — рассказал эксперт.
По его словам, причиной сегодняшнего сбоя была ошибка в новом обновлении.
«Это не хакерская атака, а какая-то внутренняя ошибка после обновления. То есть сама система была неправильно настроена в новом обновлении, и поэтому операторам пришлось откатывать на более раннюю версию, чтобы исправить эти ошибки. Такое, к сожалению, бывает у всех программных обеспечений так или иначе, даже у крупнейших мировых производителей. От этого не застраховаться. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила десятки рейсов с вылетом из Москвы. Кто-то куда-то мог не успеть. За все это ответит страховая компания, которая в порядке регресса взыщет все с разработчиков системы бронирования. Локальные сбои бывают частенько на одном или нескольких терминалах в течение дня — когда зависает какой-то конкретный компьютер. Серверный сбой — это редкое в масштабе событие. Обычно только локальные проблемы, которые разрешаются крайне быстро. Крайний раз подобный сбой был летом, но это было вследствие хакерской атаки и стирания резервных серверов системы. Соответственно, такие ЧП бывают раз в полгода», — сказал собеседник НСН.
Он указал, что пассажирам, которые пропустили пакетные туры, стоит обратиться в Ассоциацию туроператоров.
«Все права и обязанности пассажира регламентируются в воздушном кодексе. В случае, если они по причине сбоев бронирования не попали на рейс, то им предложат перевозку на следующем доступном рейсе авиакомпании по данному маршруту. Если это невозможно, то предложат компенсировать расходы на авиабилеты, и пассажир в случае приобретения билетов другим перевозчикам за свой счет может претендовать на возмещение разницы в стоимости, если новый билет оказался дороже. В судебном порядке, конечно, можно будет взыскать дополнительные расходы: возможные смены аэропорта, терминала такси, размещения в гостинице, питания и так далее. В том числе и моральный вред. Для тех, кто пропустил пакетные туры, которые были приобретены у российского туроператора, то компенсация всех этих неурядиц идет за счет страхового покрытия Ассоциации туроператоров. Нужно обращаться к тому туроператору, у которого этот тур был непосредственно приобретен для получения нового бронирования, либо разумная компенсация», — добавил эксперт.
Ранее руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов сказал НСН, что задержка рейсов из-за сбоя системы бронирования Leonardo составляет от 20 минут до 1,5 часа.
