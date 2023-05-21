«Пленных не берем»: Пригожин заявил о гибели всех бойцов ВСУ в Артемовске
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что в некоторых районах Артемовска (Бахмут) продолжаются бои.
Пригожин сообщил, что в Артемовске не осталось ни одного украинского военного. По его словам, в городе много трупов бойцов ВСУ.
«Последний примерно полтора часа назад в женском платье дорогу перебегал. Пристрелили, пленных не берем», - приводит заявление бизнесмена его пресс-служба.
Основатель «Вагнера» подчеркнул, что Артемовск полностью взят по юридическим границам. Он предположил, что президент Украины не владеет достоверной информацией о ситуации в городе.
Пригожин 20 мая объявил о полном освобождении Артемовска. По его словам, «Вагнер» построит укрепления и передаст город российской армии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru