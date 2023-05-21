«Пленных не берем»: Пригожин заявил о гибели всех бойцов ВСУ в Артемовске

Пригожин сообщил, что в Артемовске не осталось ни одного украинского военного. По его словам, в городе много трупов бойцов ВСУ.

«Последний примерно полтора часа назад в женском платье дорогу перебегал. Пристрелили, пленных не берем», - приводит заявление бизнесмена его пресс-служба.

Основатель «Вагнера» подчеркнул, что Артемовск полностью взят по юридическим границам. Он предположил, что президент Украины не владеет достоверной информацией о ситуации в городе.

Пригожин 20 мая объявил о полном освобождении Артемовска. По его словам, «Вагнер» построит укрепления и передаст город российской армии, передает «Радиоточка НСН».

