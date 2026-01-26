Именные бренды могут пострадать из-за репутации владельца

Испорченная репутация бизнесмена способна негативно сказаться на развитии именного бренда, сообщил NEWS.ru бренд-маркетолог Александр Дяченко. По его словам, в таких случаях название проекта может не только не принести выгоды, но и навредить бизнесу.

Эксперт отметил, что если потребитель не знаком с личностью собственника, имя в названии бренда не вызывает дополнительных эмоций и не создает конкурентных преимуществ. При этом возможен и обратный эффект — фамилия владельца может ассоциироваться с другой персоной либо вызывать негатив у части аудитории по культурным или иным причинам.