Именные бренды могут пострадать из-за репутации владельца
Испорченная репутация бизнесмена способна негативно сказаться на развитии именного бренда, сообщил NEWS.ru бренд-маркетолог Александр Дяченко. По его словам, в таких случаях название проекта может не только не принести выгоды, но и навредить бизнесу.
Эксперт отметил, что если потребитель не знаком с личностью собственника, имя в названии бренда не вызывает дополнительных эмоций и не создает конкурентных преимуществ. При этом возможен и обратный эффект — фамилия владельца может ассоциироваться с другой персоной либо вызывать негатив у части аудитории по культурным или иным причинам.
Дяченко также указал, что команда бренда не тождественна его владельцу и не всегда способна точно передать личные качества собственника в маркетинговых коммуникациях. По его словам, это связано с выбором тональности общения и бренд-архетипов.
В результате попытки перенести личный стиль предпринимателя в рекламу и соцсети нередко оказываются неудачными, поскольку собственник бренда не всегда совпадает с его целевой аудиторией по взглядам, потребностям и вкусам, передает «Радиоточка НСН».
