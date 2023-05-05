Пригожин рассказал о профессиональных качествах бывшего замглавы Минобороны Мизинцева
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, как в свое время бывший замглавы Минобороны России Михаил Мизинцев помог снарядами его бойцам и другим подразделениям. Видеозапись с обращением бизнесмена доступна в его телеграм-канале.
«Генерал-полковник Мизинцев – мужик редкий. […] Когда он стал командовать тылом, то он очень прагматично подошел к боеприпасам и вооружению. Во-первых, начали ремонтироваться необходимые виды вооружений. Он поставил это на поток, сделал хорошо и качественно. Ездил сам соблюдать все сроки. Во время поездок заезжал на «Дальневосточный арсенал». […] Те арсеналы, которые «взрывал» Сердюков (экс-министр обороны, прим. ред.), остались нетронутыми. И на них находилось большое количество боеприпасов непригодной, четвертой категории. Эта категория бережно собиралась и комплектовалась Мизинцевым: боеприпас к боеприпасу, гильза к боевой части, и эти боеприпасы он передавал как нам, так и в другие подразделения. И об этом все хорошо знают, и до сих пор, думаю, благодарны ему за то, что не потеряли людей», - сказал Пригожин.
Ранее экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как Мизинцев может помочь «Вагнеру».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru