Бывший замглавы Минобороны Мизинцев занял должность в ЧВК «Вагнер»

Отправленный в отставку с должности замглавы Минобороны по вопросам тылового обеспечения генерал-полковник Михаил Мизинцев перешел в ЧВК «Вагнер». Кадры с ним опубликовал военкор Александр Симонов.

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Мизинцев посетил один из подготовительных лагерей «Вагнера». По словам военкора, сейчас генерал-полковник занимается доподготовкой подразделений.

Бывший замминистра покинул пост в военном ведомстве 27 апреля. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о решении назначить Мизинцева заместителем командира ЧВК.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков допустил, что причиной увольнения Мизинцева была «внезапно возникшая претензия», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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