Бывший замглавы Минобороны Мизинцев занял должность в ЧВК «Вагнер»
Отправленный в отставку с должности замглавы Минобороны по вопросам тылового обеспечения генерал-полковник Михаил Мизинцев перешел в ЧВК «Вагнер». Кадры с ним опубликовал военкор Александр Симонов.
Мизинцев посетил один из подготовительных лагерей «Вагнера». По словам военкора, сейчас генерал-полковник занимается доподготовкой подразделений.
Бывший замминистра покинул пост в военном ведомстве 27 апреля. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о решении назначить Мизинцева заместителем командира ЧВК.
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков допустил, что причиной увольнения Мизинцева была «внезапно возникшая претензия», передает «Радиоточка НСН».
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