Пригожин предрек наступление ВСУ через две недели

«Сегодня идут дожди. 2 мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они это делать на 9 мая, чтобы «испортить праздник»? Может так, может не так. Это только в России принято что-то делать на праздники. ВСУ готовы полностью идти и резать фланги», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Ранее в российском Минобороны заявили о том, что ВС РФ пресекли попытки ВСУ перебросить резервы в Артемовск. По словам Пригожина, заявления российского оборонного ведомства не соответствуют действительности.

«Фланги наши никто не прикрывал. Все рассказы о том, как пресекли попытку входа резервов в Бахмут – полная чепуха. Ни один военный не делает ни одного выстрела. Боеприпасов ни им, ни нам никто не дает. Преступная команда – не давать боеприпасы. Они копятся на складах пачками. Количество людей в ЧВК «Вагнер» высыхает. Погибшие, раненные и ушедшие после завершения контракта. Мы готовим новые резервы, но мы не будем вкидывать новых людей, пока не подготовим их полностью, пока они не станут теми бойцами, которые смогут защищать интересы государства. ЧВК «Вагнер» свою историческую миссию уже выполнила, но будет продолжать выполнять до последнего бойца», - заявил Пригожин.



Ранее глава ЧВК «Вагнер» сообщал, что бойцы группировки перестанут брать украинских солдат в плен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

