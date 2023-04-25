Пригожин: Третья Мировая уже рядом

«Большое количество мобилизованных, которые хотят перейти к нам. Они присылают свои рапорта, зная телефоны и почту колл-центра. Попробуем обратиться к руководству министерство обороны, хотя они, конечно, воспринимают это в штыки. Все эти рапорта я с собой забираю и в обращении к Минобороны все это отправляю с просьбой перевести», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы перестанут брать украинских солдат в плен. Пригожин прокомментировал появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ. Они приняли решение застрелить раненого вагнеровца.

По словам предпринимателя, «Вагнер» никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин, пообещав «уничтожать всех на поле боя», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

