Пригожин: Третья Мировая уже рядом
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Третья Мировая война уже рядом, а также рассказал о большом количестве мобилизованных, которые просят перевести их в группу «Вагнера».
«Большое количество мобилизованных, которые хотят перейти к нам. Они присылают свои рапорта, зная телефоны и почту колл-центра. Попробуем обратиться к руководству министерство обороны, хотя они, конечно, воспринимают это в штыки. Все эти рапорта я с собой забираю и в обращении к Минобороны все это отправляю с просьбой перевести», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы перестанут брать украинских солдат в плен. Пригожин прокомментировал появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ. Они приняли решение застрелить раненого вагнеровца.
По словам предпринимателя, «Вагнер» никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин, пообещав «уничтожать всех на поле боя», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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