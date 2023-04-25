Вооруженные силы РФ пресекли попытки ВСУ перебросить резервы в Артемовск

Штурмовые отряды продолжают действия по уничтожению противника в западной части Артемовска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говориться, что они также пресекают попытки ВСУ перебросить туда резервы, в чём им помогают Воздушно-десантные войска, а также оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ.

«За прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов авиацией совершено девять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи», - уточнили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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