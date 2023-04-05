Пригожин заявил, что удовлетворен решением о передаче Маши Москалевой матери

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на передачу 13-летней Маши Москалевой матери. Ответ предпринимателя на запрос СМИ приводит его пресс-служба в Telegram.

Пригожин попросил проверить приговор осужденному за дискредитацию армии Москалеву

«Да, таким решением мы удовлетворены», - заявил бизнесмен.

О том, что девочку забрала к себе мать, сообщила 5 апреля уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

Отца Маши Алексея Москалева приговорили к двум годам колонии общего режима. Его признали виновным в дискредитации армии.

Основатель ЧВК «Вагнер» обращался с письмом к прокурору Тульской области Александру Грицаенко. Бизнесмен просил пересмотреть приговор, пишет «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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