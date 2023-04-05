Пригожин заявил, что удовлетворен решением о передаче Маши Москалевой матери

«Да, таким решением мы удовлетворены», - заявил бизнесмен.

О том, что девочку забрала к себе мать, сообщила 5 апреля уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

Отца Маши Алексея Москалева приговорили к двум годам колонии общего режима. Его признали виновным в дискредитации армии.

Основатель ЧВК «Вагнер» обращался с письмом к прокурору Тульской области Александру Грицаенко. Бизнесмен просил пересмотреть приговор, пишет «Радиоточка НСН».

