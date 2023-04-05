Пригожин заявил, что удовлетворен решением о передаче Маши Москалевой матери
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на передачу 13-летней Маши Москалевой матери. Ответ предпринимателя на запрос СМИ приводит его пресс-служба в Telegram.
«Да, таким решением мы удовлетворены», - заявил бизнесмен.
О том, что девочку забрала к себе мать, сообщила 5 апреля уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.
Отца Маши Алексея Москалева приговорили к двум годам колонии общего режима. Его признали виновным в дискредитации армии.
Основатель ЧВК «Вагнер» обращался с письмом к прокурору Тульской области Александру Грицаенко. Бизнесмен просил пересмотреть приговор, пишет «Радиоточка НСН».
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