СМИ: украинские войска начали покидать Артемовск
Ситуация для ВСУ в Артемовске (Бахмут) резко ухудшилась, сообщает портал «Русская Весна».
По данным издания, ситуация для украинских подразделений в Артемовске «близка к критической». Накануне Киев вывел свои силы по улице Горбатова, чтобы избежать окружения.
В Артемовск продолжают прибывать российские штурмовые группы. Сообщается о тяжелых боях в районе улиц Спартаковская и Бахмутская.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев может вывести войска из Артемовска под угрозой потери личного состава.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в понедельник, 3 апреля, сообщил о водружении российского флага над администрацией Артемовска. В западной части города остаются бойцы ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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