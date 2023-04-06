СМИ: украинские войска начали покидать Артемовск

По данным издания, ситуация для украинских подразделений в Артемовске «близка к критической». Накануне Киев вывел свои силы по улице Горбатова, чтобы избежать окружения.

В Артемовск продолжают прибывать российские штурмовые группы. Сообщается о тяжелых боях в районе улиц Спартаковская и Бахмутская.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев может вывести войска из Артемовска под угрозой потери личного состава.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в понедельник, 3 апреля, сообщил о водружении российского флага над администрацией Артемовска. В западной части города остаются бойцы ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

