Украину обвинили в поставках запрещенного оружия Азербайджану
Украина поставляла в Азербайджан запрещенные боеприпасы с белым фосфором, которые применялись в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес, сообщает ТАСС.
«К сожалению, эти боеприпасы были поставлены Украиной», — заявил он в ходе слушаний в сенатском комитете о применении боеприпасов с белым фосфором Вооруженными силами Азербайджана.
Международное законодательство относит боеприпасы с белым фосфором в раздел запрещенных в том случае, когда его применение может сопровождаться жертвами среди мирного гражданского населения. Ряд правозащитных организаций относят этот тип боеприпасов к химическому оружию.
Ранее военный эксперт рассказал о причинах запрета противопехотных мин «Лепесток», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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