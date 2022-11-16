Украину обвинили в поставках запрещенного оружия Азербайджану

Украина поставляла в Азербайджан запрещенные боеприпасы с белым фосфором, которые применялись в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес, сообщает ТАСС.

«К сожалению, эти боеприпасы были поставлены Украиной», — заявил он в ходе слушаний в сенатском комитете о применении боеприпасов с белым фосфором Вооруженными силами Азербайджана.

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Международное законодательство относит боеприпасы с белым фосфором в раздел запрещенных в том случае, когда его применение может сопровождаться жертвами среди мирного гражданского населения. Ряд правозащитных организаций относят этот тип боеприпасов к химическому оружию.

Ранее военный эксперт рассказал о причинах запрета противопехотных мин «Лепесток», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ОружиеАзербайджанУкраинаСенат США
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