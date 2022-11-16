Украину обвинили в поставках запрещенного оружия Азербайджану

Украина поставляла в Азербайджан запрещенные боеприпасы с белым фосфором, которые применялись в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес, сообщает ТАСС.

«К сожалению, эти боеприпасы были поставлены Украиной», — заявил он в ходе слушаний в сенатском комитете о применении боеприпасов с белым фосфором Вооруженными силами Азербайджана.