В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении Украиной химоружия
Необходимо передать в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о применении химоружия Вооруженными силами Украины, если такие имеются. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Он отметил, что химоружие не должно применяться никакой стороной.
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что украинские военные применили химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях фронта, сообщает НСН.
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