По данным ведомства, заградотряды украинских националистов уничтожили четырех офицеров ВСУ.

в Мариуполе штурмовики из «Правого сектора» терроризируют мирных жителей, отмечают в военном ведомстве РФ.

В Минобороне также сообщили, что группировка войск ЛНР продвинулась на 56 км, она стремительно развивает наступление.

Свыше 300 семей беженцев прибыли в Луганск из оккупированных ВСУ территорий ЛНР.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка» предположил, что Украина надеется на пополнение рядов националистов освобожденными уголовниками.

«Украина выпускает заключенных, думая, конечно, что они станут в ряды националистов и будут бороться с завоеваниями, которые будут у ДНР и ЛНР. Уголовные элементы – это проблема и для Украины, и для России», - заявил полковник.

