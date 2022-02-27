Военные ВСУ начали применять боеприпасы с фосфором под Киевом - Минобороны РФ
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово применяют боеприпасы с фосфором в пригородах Киева. Об этом заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, заградотряды украинских националистов уничтожили четырех офицеров ВСУ.
в Мариуполе штурмовики из «Правого сектора» терроризируют мирных жителей, отмечают в военном ведомстве РФ.
В Минобороне также сообщили, что группировка войск ЛНР продвинулась на 56 км, она стремительно развивает наступление.
Свыше 300 семей беженцев прибыли в Луганск из оккупированных ВСУ территорий ЛНР.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка» предположил, что Украина надеется на пополнение рядов националистов освобожденными уголовниками.
«Украина выпускает заключенных, думая, конечно, что они станут в ряды националистов и будут бороться с завоеваниями, которые будут у ДНР и ЛНР. Уголовные элементы – это проблема и для Украины, и для России», - заявил полковник.
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