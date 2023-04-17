Пригожин назвал «жирную точку» в спецоперации на Украине

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "жирной точкой" спецоперации на Украине станет взятие Бахмута, выход на Славянск, Краматорск, еще "какие-то серьезные завоевания". Так он отреагировал на запрос финской газеты разъяснить, что он имел в виду под "жирной точкой" в своей статье «Только честный бой, никакого договорняка».

По его словам, после перечисленных достижений Россия должна объявить об окончании спецоперации и достижении всех запланированных результатов. Он подчеркнул, что российский народ должен быть удовлетворен этой поставленной точкой.