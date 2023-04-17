Пригожин назвал «жирную точку» в спецоперации на Украине

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "жирной точкой" спецоперации на Украине станет взятие Бахмута, выход на Славянск, Краматорск, еще "какие-то серьезные завоевания". Так он отреагировал на запрос финской газеты разъяснить, что он имел в виду под "жирной точкой" в своей статье «Только честный бой, никакого договорняка».

По его словам, после перечисленных достижений Россия должна объявить об окончании спецоперации и достижении всех запланированных результатов. Он подчеркнул, что российский народ должен быть удовлетворен этой поставленной точкой.

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"Поэтому я не предлагаю никаким образом прекратить СВО, я говорю о том, что мы можем объявить об окончании СВО для того, чтобы русский народ, россияне знали о том, что результаты, которые мы перед собой ставили, достигнуты и получили чувство удовлетворения от проделанного. Вот основа того, что я сказал. Никакого упадничества нет. Никакой безнадеги у меня, как у руководителя ЧВК «Вагнер», нет. Мы дальше готовы сражаться. До конца или до следующего шага", - отметил он.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью "Радиоточке НСН" призвал не верить западным СМИ о возможных датах контрнаступления украинских войск, а также предположил возможный маршрут ВСУ, когда наступление все-таки начнется.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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