Пригожин предложил армии Финляндии сразиться насмерть с ЧВК «Вагнер»

Журналист русскоязычного отдела финской газеты Helsingin Sanomat спросил Пригожина, на какое место в сравнении с другими европейскими армиями бизнесмен бы поставил армию Финляндии. Бизнесмен ответил, что для оценки технической оснащенности и боеспособности финской армии её надо «пощупать руками».

«Выберем удобную площадку, вы отправите туда 500 финских военных хорошо оснащенных, а я приеду туда с 500 бойцами ЧВК «Вагнер. И будем биться за какой-нибудь объект. Но единственный договор – бьемся насмерть. Пока этот объект не перейдет под контроль одной из воюющих сторон. Убиваем друг друга по-настоящему и оценим, кто сильнее? Самая сильная сегодня частная армия ЧВК «Вагнер» или финская армия», - написал он.

Ранее Пригожин назвал «лучшим вариантом» для России наступление ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его мнению, тогда Россия «сплотилась бы воедино и стала Сильнейшим Государством».

