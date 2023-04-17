Пригожин предложил армии Финляндии сразиться насмерть с ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил армии Финляндии сразиться насмерть с бойцами его формирования. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба.
Журналист русскоязычного отдела финской газеты Helsingin Sanomat спросил Пригожина, на какое место в сравнении с другими европейскими армиями бизнесмен бы поставил армию Финляндии. Бизнесмен ответил, что для оценки технической оснащенности и боеспособности финской армии её надо «пощупать руками».
«Выберем удобную площадку, вы отправите туда 500 финских военных хорошо оснащенных, а я приеду туда с 500 бойцами ЧВК «Вагнер. И будем биться за какой-нибудь объект. Но единственный договор – бьемся насмерть. Пока этот объект не перейдет под контроль одной из воюющих сторон. Убиваем друг друга по-настоящему и оценим, кто сильнее? Самая сильная сегодня частная армия ЧВК «Вагнер» или финская армия», - написал он.
Ранее Пригожин назвал «лучшим вариантом» для России наступление ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его мнению, тогда Россия «сплотилась бы воедино и стала Сильнейшим Государством».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- NYT: НАТО из-за Украины готовится к боевым действиям на своих границах
- СМИ: В Московской области призвали отменить концерт Анжелики Варум
- «Надеюсь, это шутка»: Сенатор об идее Вассермана декларировать наличные более миллиона рублей
- В Минцифры заявили об отсутствии оснований для рассылки повесток через «Госуслуги»
- Для молодых ИТ-специалистов упростят правила получения льготной ипотеки
- Владелец KFC продал свои рестораны в России
- Ребёнка госпитализировали в Чите после нападения собак
- Трехкратная чемпионка России по гандболу умерла в 29 лет
- Посол США в РФ заявила о встрече с Гершковичем в СИЗО Лефортово
- Пригожин назвал «жирную точку» в спецоперации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru