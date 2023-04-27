Пригожин назвал шуткой свой приказ остановить бои в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его приказ остановить огонь артиллерии в Артемовске из-за приезда американских журналистов был шуткой.

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«Решили поржать. <...> Ребята, это юмор такой военный. Ничего, кроме юмора. Относитесь к этому более позитивно и спокойно», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Накануне бизнесмен сообщил, что его бойцы временно приостановили огонь артиллерии из-за приезда в Артемовск американских журналистов.

Ранее Пригожин рассказал о ситуации на важнейшей точке в Артемовске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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