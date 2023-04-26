Пригожин заявил об огромном количестве наемников в рядах ВСУ

«Сегодня в Бахмут вкидываются хорошо подготовленные подразделения противника. Целыми днями польская речь. Если я раньше говорил, что наемников тут мало, то сейчас их огромное количество. Идет кровавейшая битва», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

По его словам, «Вагнерам» не дают достаточное количество боеприпасов, хотя они лежат на складах.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» сообщал, что бойцы группировки перестанут брать украинских солдат в плен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

