Пригожин заявил об огромном количестве наемников в рядах ВСУ

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об огромном количестве иностранных наемников в рядах ВСУ.

Пригожин предрек наступление ВСУ через две недели

«Сегодня в Бахмут вкидываются хорошо подготовленные подразделения противника. Целыми днями польская речь. Если я раньше говорил, что наемников тут мало, то сейчас их огромное количество. Идет кровавейшая битва», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

По его словам, «Вагнерам» не дают достаточное количество боеприпасов, хотя они лежат на складах.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» сообщал, что бойцы группировки перестанут брать украинских солдат в плен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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