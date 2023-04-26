Пригожин заявил об огромном количестве наемников в рядах ВСУ
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об огромном количестве иностранных наемников в рядах ВСУ.
«Сегодня в Бахмут вкидываются хорошо подготовленные подразделения противника. Целыми днями польская речь. Если я раньше говорил, что наемников тут мало, то сейчас их огромное количество. Идет кровавейшая битва», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
По его словам, «Вагнерам» не дают достаточное количество боеприпасов, хотя они лежат на складах.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» сообщал, что бойцы группировки перестанут брать украинских солдат в плен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru