ЧВК «Вагнер» приостановила бои в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы временно приостановили огонь артиллерии из-за приезда в Артемовск американских журналистов. Об этом говорится в аудиозаписи, опубликованной в телеграм-канале его пресс-службы.
«Сидим в штабе, занимаемся боевой работой. Приходит информация, что «Цербер», командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии, чтобы американские журналисты смогли спокойно отснять город и уехать домой. Пресса – это святое», - сказал Пригожин.
Он также призвал «Цербера» не подтягивать военные резервы вместе с американскими журналистами. В противном случае бойцы «Вагнера» «распетушат» украинских солдат, прибывших в Артемовск вместе с сотрудниками прессы, добавил бизнесмен.
Ранее Пригожин рассказал о ситуации на важнейшей точке в Артемовске, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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