ЧВК «Вагнер» приостановила бои в Артемовске

«Сидим в штабе, занимаемся боевой работой. Приходит информация, что «Цербер», командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии, чтобы американские журналисты смогли спокойно отснять город и уехать домой. Пресса – это святое», - сказал Пригожин.

Он также призвал «Цербера» не подтягивать военные резервы вместе с американскими журналистами. В противном случае бойцы «Вагнера» «распетушат» украинских солдат, прибывших в Артемовск вместе с сотрудниками прессы, добавил бизнесмен.

Ранее Пригожин рассказал о ситуации на важнейшей точке в Артемовске, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

