Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске на 170 метров

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя публикует его пресс-служба в Telegram.

СМИ: в Артемовске убит замкомандира группы элитного спецназа Украины

Бизнесмен уточнил, что максимальное продвижение «музыкантов» на 10 мая составило 170 метров. Под контролем ВСУ остается 2,25 квадратных километров города, рассказал Пригожин.

«Вагнер» продолжает продвигаться в центре многоэтажной застройки на западных окраинах Артемовска, добавил он.

Пригожин ранее предупредил о серьезном риске окружения «Вагнера» в Артемовске. По его словам, фланги наступающей группы «трещат и проваливаются», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

Горячие новости

Все новости

партнеры