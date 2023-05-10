Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске на 170 метров
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя публикует его пресс-служба в Telegram.
Бизнесмен уточнил, что максимальное продвижение «музыкантов» на 10 мая составило 170 метров. Под контролем ВСУ остается 2,25 квадратных километров города, рассказал Пригожин.
«Вагнер» продолжает продвигаться в центре многоэтажной застройки на западных окраинах Артемовска, добавил он.
Пригожин ранее предупредил о серьезном риске окружения «Вагнера» в Артемовске. По его словам, фланги наступающей группы «трещат и проваливаются», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru