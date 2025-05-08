СМИ: Три страны запретили пролет спецборта Фицо в Россию
8 мая 202500:19
Три страны запретили пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в Россию, сообщает словацкое издание Pravda.
Это Латвия, Литва и Эстония. На борту самолета находился глава правительства Словакии Роберт Фицо.
По словам премьера, власти Эстонии отказали Братиславе в разрешении на пролет правительственного самолета над своей территорией, несмотря на ранее выданное разрешение. Решение Таллина было принято в последний момент и стало неожиданностью для словацкой стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru