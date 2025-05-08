СМИ: Три страны запретили пролет спецборта Фицо в Россию

Три страны запретили пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в Россию, сообщает словацкое издание Pravda.

Самолет лидера Сербии Вучича вылетел в Москву после вынужденной посадки в Баку

Это Латвия, Литва и Эстония. На борту самолета находился глава правительства Словакии Роберт Фицо.

По словам премьера, власти Эстонии отказали Братиславе в разрешении на пролет правительственного самолета над своей территорией, несмотря на ранее выданное разрешение. Решение Таллина было принято в последний момент и стало неожиданностью для словацкой стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Парад ПобедыЭстонияЛитваЛатвияСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры