«Пари Сен-Жермен» и «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» и вышел в финал Лиги чемпионов сезона 2024/2025, где 31 мая сыграет с итальянским «Интером».

Группа Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов 31 мая

В ответном полуфинальном матче подопечные Луиса Энрике выиграли со счётом 2:1. Отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими у «Пари Сен-Жермен» и Букайо Сака у «Арсенала».

В первой игре парижане выиграли со счётом 1:0. Общий счёт двухматчевого противостояния 3:1 в пользу «Пари Сен-Жермен».

Ранее первым финалистом Лиги чемпионов сезона 2024/2025 стал миланский «Интер», по сумме двух встреч обыгравший «Барселону» со счётом 7:6, сообщает RT.

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ФОТО: www.psg.fr
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