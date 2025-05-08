Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие
В России началось объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы.
Оно будет действовать с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Как заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, цель инициативы — проверка готовности Украины к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между двумя странами.
В Москве ожидают, что киевская сторона не будет соблюдать трехдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, и готовятся к удару баллистической ракетой «Орешник» по Киеву в ответ на провокации во время празднования Дня Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru