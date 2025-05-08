СМИ: КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает «Ренхап».

Ким Чен Ын посетил базу северокорейского спецназа

Ее характеристики неизвестны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости может оказать военную помощь Северной Корее в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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