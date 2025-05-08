СМИ: КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря
8 мая 202502:01
Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает «Ренхап».
Ее характеристики неизвестны.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости может оказать военную помощь Северной Корее в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru