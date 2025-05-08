Десятки немецких компаний признали ответственность за приход нацистов к власти

Как минимум 49 компаний Германии публично признали свою ответственность за укрепление власти национал-социалистов в стране, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По данным издания, бизнесмены искали собственную выгоду, когда принимали участие в приходе нацистов к власти. Среди компаний, признавших свою вину, есть известные бренды, такие как Adidas, Bosch, BMW, Hugo Boss, Siemens, Volkswagen.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Европе возрождается евронацизм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:БизнесНацизмГермания

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