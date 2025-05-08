Десятки немецких компаний признали ответственность за приход нацистов к власти
8 мая 202503:01
Как минимум 49 компаний Германии публично признали свою ответственность за укрепление власти национал-социалистов в стране, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По данным издания, бизнесмены искали собственную выгоду, когда принимали участие в приходе нацистов к власти. Среди компаний, признавших свою вину, есть известные бренды, такие как Adidas, Bosch, BMW, Hugo Boss, Siemens, Volkswagen.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Европе возрождается евронацизм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru