Вучич посетил Красную площадь в Москве

Лидер Сербии Александр Вучич посетил Красную Площадь после прилета в Москву, сообщает РИА Новости.

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7 мая глава государства прибыл в российскую столицу для участия в праздновании 80-летия Победы.

Ранее самолет президента Сербии вылетел в Москву из Баку, где совершил вынужденную посадку. Сербские издания объяснили посадку в Баку невозможностью продолжить полет из-за закрытого воздушного пространства России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКрасная ПлощадьСербия

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