Вучич посетил Красную площадь в Москве
8 мая 202501:35
Лидер Сербии Александр Вучич посетил Красную Площадь после прилета в Москву, сообщает РИА Новости.
7 мая глава государства прибыл в российскую столицу для участия в праздновании 80-летия Победы.
Ранее самолет президента Сербии вылетел в Москву из Баку, где совершил вынужденную посадку. Сербские издания объяснили посадку в Баку невозможностью продолжить полет из-за закрытого воздушного пространства России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru