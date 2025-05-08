Материться в России станет дороже

На межфракционной комиссии Госдумы в весеннюю сессию могут рассмотреть инициативу об увеличении штрафов за использование мата в общественных местах и интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Александра Аксёненко.

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По его словам, основа инициативы заключается в том, чтобы не наказать кого-то, а защитить тех, кто становится жертвой чужих нарушений. Отмечается, что нынешнее законодательство не дает возможности оградить от нецензурной брани маму с ребенком в кафе или на детской площадке, и пока грубиян не полезет с кулаками, никакого воздействия на него фактически невозможно оказать.

Парламентарий отметил, что с предложением ограничить использование мата в общественных местах выступали многие общественные деятели. В начале текущего года его озвучил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также об этом говорил президент России Владимир Путин.

Ранее звезда «Дома-2» Водонаева назвала мат нормой русского языка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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