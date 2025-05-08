Белоусов сообщил, в какой форме будет принимать парад Победы
8 мая 202503:32
Министр обороны России Андрей Белоусов ответил на вопрос, будет ли он принимать парад Победы в Москве в форме или в штатском, сообщает РИА Новости.
«Увидите», — заявил глава военного ведомства.
Трансляцию парада Победы будут смотреть 65% россиян. Отмечается, что среди граждан до 35 лет смотреть парад по телевизору будут 59%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 75% граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru