Белоусов сообщил, в какой форме будет принимать парад Победы

Министр обороны России Андрей Белоусов ответил на вопрос, будет ли он принимать парад Победы в Москве в форме или в штатском, сообщает РИА Новости.

На Парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 государств

«Увидите», — заявил глава военного ведомства.

Трансляцию парада Победы будут смотреть 65% россиян. Отмечается, что среди граждан до 35 лет смотреть парад по телевизору будут 59%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 75% граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияПарад ПобедыМинобороны РФ

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