Пригожин: Битва за Бахмут практически уничтожила украинскую армию

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинская армия практически уничтожена в Бахмуте, но смогла нанести серьезный удар по российским бойцам. Об этом он заявил в аудиосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

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«Битва за Бахмут практически уничтожила украинскую армию, и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер». Если сегодня бьются две державы: Украина с коллективным Западом с одной стороны, и Россия с небольшим количеством союзником с другой, то генеральная битва ЧВК «Вагнер» против ВСУ с инсталлированиями в него иностранных подразделенй, в которой победу одержит ЧВК «Вагнер» - это величайший поворот в этой в**** (спецоперации) и во всей современной истории», - сказал Пригожин.

Он признался, что возможная гибель его частной военной компании при условии полного уничтожения украинской армии выполнит обязательства бойцов перед Россией.

«Если «Вагнер» погибнет в «бахмутской мясорубке» и заберет с собой ВСУ и приданные ей силы с иностранным вооружением, и даст возможность российской армии идти дальше защищать интересы России, значит, мы выполнили свою историческую роль», - добавил Пригожин.

Ранее Евгений Пригожин обратился к прокурору Тульской области Александру Грицаенко с просьбой проверить приговор осужденному за дискредитацию армии Москалеву.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ВСУЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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