«В кабинетах не расслабляемся»: Пригожин объяснил, зачем ездит на передовую
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на журналистский запрос, объяснил, зачем сам ездит в зону боевых действий.
«Для того, чтобы управлять бойцами, необходимо понимать, что они делают, находиться в их шкуре. И поэтому такие поездки абсолютно необходимы и необходимы регулярно. Это не значит, что надо сидеть в окопе, управлять тоже надо», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Пригожин отметил, что в боевых действиях участвуют и командиры «музыкантов».
«В этом смысл ЧВК «Вагнер». Никто жопы в кабинетах не расслабляет. Все работают и видят процесс изнутри, и поэтому все работает как часы», - резюмировал бизнесмен.
Ранее Пригожин отреагировал на слухи об отстранении от должности генерала Рустама Мурадова.
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