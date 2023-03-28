«В кабинетах не расслабляемся»: Пригожин объяснил, зачем ездит на передовую

«Для того, чтобы управлять бойцами, необходимо понимать, что они делают, находиться в их шкуре. И поэтому такие поездки абсолютно необходимы и необходимы регулярно. Это не значит, что надо сидеть в окопе, управлять тоже надо», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Пригожин отметил, что в боевых действиях участвуют и командиры «музыкантов».

«В этом смысл ЧВК «Вагнер». Никто жопы в кабинетах не расслабляет. Все работают и видят процесс изнутри, и поэтому все работает как часы», - резюмировал бизнесмен.

Ранее Пригожин отреагировал на слухи об отстранении от должности генерала Рустама Мурадова.

