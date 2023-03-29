Пригожин попросил проверить приговор осужденному за дискредитацию армии Москалеву

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к прокурору Тульской области Александру Грицаенко. Письмо бизнесмена опубликовала его пресс-служба в Telegram.

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Приговор жителя региона Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима за дискредитацию армии является несправедливым, полагает бизнесмен. Он отметил, что дочь осужденного будет расти без отца.

«Зачастую дети, не имея других родственников, попадают в детские дома. Мы считаем, что это большая трагедия для России и будущего нашей страны», - написал предприниматель.

Пригожин попросил прокурора Тульской области проверить приговор Москалева и допустить к делу адвокатов Лиги ветеранов локальных войн и конфликтов.

Осужденный Москалев после оглашения приговора сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Ефремовского межрайонного суда Тульской области, пишет НСН.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:АрмияЕвгений ПригожинСуд

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