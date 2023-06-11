Приехавших с концертом в Одессу музыкантов Junket забрали в военкомат

Сотрудники военкомата задержали музыкантов из джаз-группы Junket, которые приехали с выступлением в Одессу, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

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Они планировали дать благотворительный концерт в одном из клубов города. Выступление планировалось 9 июня. Музыкантов увезут служить в рядах армии украинских Вооруженных сил.

Как сообщалось ранее, на Украине мобилизуют из очередей за гумпомощью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияУкраинаВоенкоматыОдесса

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