Приехавших с концертом в Одессу музыкантов Junket забрали в военкомат
11 июня 202305:03
Сотрудники военкомата задержали музыкантов из джаз-группы Junket, которые приехали с выступлением в Одессу, сообщает Telegram-канал «Политика страны».
Они планировали дать благотворительный концерт в одном из клубов города. Выступление планировалось 9 июня. Музыкантов увезут служить в рядах армии украинских Вооруженных сил.
Как сообщалось ранее, на Украине мобилизуют из очередей за гумпомощью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru