Нацполиция Украины опровергла сдачу подозреваемого в убийстве Ганула

О том, что совершивший убийство мужчина сам позвонил стражам порядка и сдался, сообщило украинское издание «Телеграф».

«Информацию не подтверждаем», - указали в Нацполиции Украины.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что убийство экс-главы городского силового крыла «Правого сектора» (признан террористической организацией и запрещён в РФ) Ганула квалифицировано как совершенное по заказу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ганула считают организатором беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, в результате чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек.

