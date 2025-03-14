Нацполиция Украины опровергла сдачу подозреваемого в убийстве Ганула

Информация о том, что подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сдался правоохранителям, не соответствует действительности. Об этом заявили в Нацполиции Украины.

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О том, что совершивший убийство мужчина сам позвонил стражам порядка и сдался, сообщило украинское издание «Телеграф».

«Информацию не подтверждаем», - указали в Нацполиции Украины.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что убийство экс-главы городского силового крыла «Правого сектора» (признан террористической организацией и запрещён в РФ) Ганула квалифицировано как совершенное по заказу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ганула считают организатором беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, в результате чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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