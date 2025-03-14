Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений США и России

Отношения США и России так сильно испортились из-за экс-президента США Джо Байдена. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

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По его словам, 46-й президент США втянул страну «в настоящий бардак с Россией».

«Но я собираюсь нас вытащить», - заключил Трамп.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что антироссийские санкции Байдена можно оценить на «тройку», тогда как Трамп готов ужесточить их до «десятки», сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСШАДжо БайденДональд Трамп

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