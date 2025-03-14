Рютте: Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается
14 марта 202515:20
Вопрос вступления Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
В ходе беседы ему задали вопрос о том, действительно ли президент США снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
«Да», - ответил Рютте.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил,Ю что Вашингтон не видит Украину членом НАТО, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Неизвестный устроил стрельбу в детском саду в Новой Москве
- Рютте: Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается
- Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений США и России
- Актер Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце после инфаркта
- Шольц и Макрон обсудят Украину 18 марта
- Жена Ющенко заявила о желании Украины заключить мирный договор с Россией
- Нацполиция Украины опровергла сдачу подозреваемого в убийстве Ганула
- Международная федерация баскетбола продлила отстранение российских спортсменов
- Мошенники обманули пожелавшего заменить счетчик жителя Татарстана на 9,2 млн рублей
- СМИ: Евросоюз снимет санкции с главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru