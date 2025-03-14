Рютте: Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается

В ходе беседы ему задали вопрос о том, действительно ли президент США снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

«Да», - ответил Рютте.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил,Ю что Вашингтон не видит Украину членом НАТО, сообщает RT.

