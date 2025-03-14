Рютте: Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается

Вопрос вступления Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

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В ходе беседы ему задали вопрос о том, действительно ли президент США снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

«Да», - ответил Рютте.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил,Ю что Вашингтон не видит Украину членом НАТО, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:НАТОУкраинаМарк Рютте

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