Трамп заявил, что 13 марта разговаривал с Путиным
14 марта 202516:42
Президент США Дональд Трамп заявил, что вечером 13 марта разговаривал со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Он назвал прошедшую беседу «хорошей и продуктивной».
«Есть очень хорошие шансы на прекращение конфликта на Украине», - отметил американский лидер.
Также глава Белого дома отметил, что попросил Путина «пощадить полностью окружённые» в Курской области силы ВСУ.
Ранее Трамп заявил, что в ухудшении отношений США и России виноват его предшественник на президентском посту Джо Байден, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru