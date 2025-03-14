Трамп заявил, что 13 марта разговаривал с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что вечером 13 марта разговаривал со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Путин вчера выслушал Уиткоффа и передал через него информацию для Трампа

Он назвал прошедшую беседу «хорошей и продуктивной».

«Есть очень хорошие шансы на прекращение конфликта на Украине», - отметил американский лидер.

Также глава Белого дома отметил, что попросил Путина «пощадить полностью окружённые» в Курской области силы ВСУ.

Ранее Трамп заявил, что в ухудшении отношений США и России виноват его предшественник на президентском посту Джо Байден, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
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