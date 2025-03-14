Трамп заявил, что 13 марта разговаривал с Путиным

Трамп пообещал вытащить США из «заварухи» с РФ, втянутые Байденом ЕС исключил четырех граждан РФ из списка санкций Генсек НАТО оптимистично оценивает возможность перемирия на Украине в этом году Скандально известного украинского неонациста убили в Одессе Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе после победы над Свитолиной