Пригожин призвал провести всеобщую мобилизацию в России

«Чтобы когда гром грянет, можно было воевать, а не креститься», — пояснил Пригожин.

По словам основателя «Вагнера», для подготовки мобилизованных не нужна особая инфраструктура, отмечает телеканал «360». На территориях, «куда украинские ракеты не прилетают», военным будет достаточно палаточных городков, блиндажей, землянок. Также проходящим обучение понадобятся «место, где постирать одежду и нормальные инструкторы».

«Тогда у нас будет достаточное количество мобилизованных», — считает Пригожин.

