Шольц и Макрон обсудят Украину 18 марта
14 марта 202514:56
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Берлине 18 марта. Об этом заявил представитель немецеого кабмина Штеффен Хебештрайт.
По его словам, главными темами встречи станут ситуация на Украине и подготовка к саммиту Евросоюза.
Хебештрайт также добавил, что перед переговорами Шольц и Макрон выступят с заявлениями для прессы.
Ранее канцлер Германии заявил, что поддерживает 30-дневное прекращение огня на Украине, назвав его важным шагом «на пути к справедливому миру», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru