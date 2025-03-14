Шольц и Макрон обсудят Украину 18 марта

По его словам, главными темами встречи станут ситуация на Украине и подготовка к саммиту Евросоюза.

Хебештрайт также добавил, что перед переговорами Шольц и Макрон выступят с заявлениями для прессы.

Ранее канцлер Германии заявил, что поддерживает 30-дневное прекращение огня на Украине, назвав его важным шагом «на пути к справедливому миру», сообщает RT.

