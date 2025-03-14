Шольц и Макрон обсудят Украину 18 марта

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Берлине 18 марта. Об этом заявил представитель немецеого кабмина Штеффен Хебештрайт.

Макрон поддержал идею о 30-дневном прекращении огня на Украине

По его словам, главными темами встречи станут ситуация на Украине и подготовка к саммиту Евросоюза.

Хебештрайт также добавил, что перед переговорами Шольц и Макрон выступят с заявлениями для прессы.

Ранее канцлер Германии заявил, что поддерживает 30-дневное прекращение огня на Украине, назвав его важным шагом «на пути к справедливому миру», сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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