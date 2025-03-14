СМИ: G7 рассматривает ужесточение санкций против РФ в случае отказа от перемирия

Агентство ссылается на проект коммюнике по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде. Кроме «дальнейшего усиления издержек для России», в нём говорится о необходимости «надёжных гарантий безопасности» для Украины.

«Страны G7 призвали Россию ответить взаимностью и согласиться на перемирие», - цитирует агентство выдержку из документа.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал многообещающими слова российского лидера Владимира Путина о прекращения огня на Украине, сообщает RT.

