СМИ: G7 рассматривает ужесточение санкций против РФ в случае отказа от перемирия

Страны «Большой семёрки» (G7) рассматривают ужесточение санкций против России, если Москва откажется от предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство ссылается на проект коммюнике по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде. Кроме «дальнейшего усиления издержек для России», в нём говорится о необходимости «надёжных гарантий безопасности» для Украины.

«Страны G7 призвали Россию ответить взаимностью и согласиться на перемирие», - цитирует агентство выдержку из документа.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал многообещающими слова российского лидера Владимира Путина о прекращения огня на Украине, сообщает RT.

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