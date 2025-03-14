Рютте: НАТО допускает нормализацию отношений с РФ

В интервью Bloomberg TV он указал, что в настоящее время следует продолжать санкционное давлению на Россию, и при этом помнить, что рано или поздно конфликт закончится.

«Позже шаг за шагом Европа и США будут нормализовывать отношения с Россией», - резюмировал он, добавив, что пока до этой перспективы далеко.

Ранее Рютте заявил, что не желает втягивать НАТО в вопрос возможного присоединения Гренландии к США, сообщает RT.