Рютте: НАТО допускает нормализацию отношений с РФ
14 марта 202516:36
В очень долгосрочной перспективе Россия никуда не денется. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
В интервью Bloomberg TV он указал, что в настоящее время следует продолжать санкционное давлению на Россию, и при этом помнить, что рано или поздно конфликт закончится.
«Позже шаг за шагом Европа и США будут нормализовывать отношения с Россией», - резюмировал он, добавив, что пока до этой перспективы далеко.
Ранее Рютте заявил, что не желает втягивать НАТО в вопрос возможного присоединения Гренландии к США, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Apple AirPods появится перевод разговоров в реальном времени
- Трамп заявил, что 13 марта разговаривал с Путиным
- Рютте: НАТО допускает нормализацию отношений с РФ
- СМИ: G7 рассматривает ужесточение санкций против РФ в случае отказа от перемирия
- СМИ: Неизвестный устроил стрельбу в детском саду в Новой Москве
- Рютте: Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается
- Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений США и России
- Актер Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце после инфаркта
- Шольц и Макрон обсудят Украину 18 марта
- Жена Ющенко заявила о желании Украины заключить мирный договор с Россией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru