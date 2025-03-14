Жена Ющенко заявила о желании Украины заключить мирный договор с Россией

Украина выдвинула множество условий для заключения мирного соглашения с Россией, аналогичные предложения поступают и от российской стороны, однако Москва и Киев по-прежнему не могут договориться. Об этом в кулуарах XII Глобального Бакинского форума заявила супруга экс-президента Украины Виктора Ющенко Екатерина Ющенко в интервью NEWS.ru.

Бывшая первая леди заявила, что для мирного разрешения российско-украинского противостояния нужно, чтобы «изменилась сама ситуация». При этом Ющенко не уточнила, какой смысл вкладывает в свои слова.