Жена Ющенко заявила о желании Украины заключить мирный договор с Россией
Украина выдвинула множество условий для заключения мирного соглашения с Россией, аналогичные предложения поступают и от российской стороны, однако Москва и Киев по-прежнему не могут договориться. Об этом в кулуарах XII Глобального Бакинского форума заявила супруга экс-президента Украины Виктора Ющенко Екатерина Ющенко в интервью NEWS.ru.
Бывшая первая леди заявила, что для мирного разрешения российско-украинского противостояния нужно, чтобы «изменилась сама ситуация». При этом Ющенко не уточнила, какой смысл вкладывает в свои слова.
«Никто не хочет этого мира больше, чем Украина. На сегодняшний день Украина выдвигает множество различных условий для мира. Мы видели условия, которые выдвигает российская сторона. Если ситуация изменится, мы рассчитываем на мирное урегулирование конфликта», — подчеркнула она, добавив, что не хотела бы увидеть разрушение Украины и крушение всех ее надежд.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил, что советника президента США по Украине Кита Келлога якобы отстранили от переговоров по урегулированию конфликта по просьбе России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений США и России
- Актер Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце после инфаркта
- Шольц и Макрон обсудят Украину 18 марта
- Жена Ющенко заявила о желании Украины заключить мирный договор с Россией
- Нацполиция Украины опровергла сдачу подозреваемого в убийстве Ганула
- Международная федерация баскетбола продлила отстранение российских спортсменов
- Мошенники обманули пожелавшего заменить счетчик жителя Татарстана на 9,2 млн рублей
- СМИ: Евросоюз снимет санкции с главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева
- Чепа пояснил, почему Трамп назвал «великим днем» 2 апреля
- СМИ: Два человека пострадали при падении грузового лифта в Зеленограде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru