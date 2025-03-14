Жена Ющенко заявила о желании Украины заключить мирный договор с Россией

Украина выдвинула множество условий для заключения мирного соглашения с Россией, аналогичные предложения поступают и от российской стороны, однако Москва и Киев по-прежнему не могут договориться. Об этом в кулуарах XII Глобального Бакинского форума заявила супруга экс-президента Украины Виктора Ющенко Екатерина Ющенко в интервью NEWS.ru.

Бывшая первая леди заявила, что для мирного разрешения российско-украинского противостояния нужно, чтобы «изменилась сама ситуация». При этом Ющенко не уточнила, какой смысл вкладывает в свои слова.

Песков не подтвердил, что Келлога отстранили от переговоров по просьбе России

«Никто не хочет этого мира больше, чем Украина. На сегодняшний день Украина выдвигает множество различных условий для мира. Мы видели условия, которые выдвигает российская сторона. Если ситуация изменится, мы рассчитываем на мирное урегулирование конфликта», — подчеркнула она, добавив, что не хотела бы увидеть разрушение Украины и крушение всех ее надежд.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил, что советника президента США по Украине Кита Келлога якобы отстранили от переговоров по урегулированию конфликта по просьбе России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Старостенко
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